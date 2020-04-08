Banka Şubeleri ve Atm'ler Dezenfekte Ediliyor

Koronavirüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazaryerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri ile ATM'leri de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor.



