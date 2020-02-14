Balayına Kapadokya’ya gelecek çiftin, Nevşehir Belediyesi’nden isteği

Nevşehir Belediyesi’nden bir öğrencinin ’buzda kayarak omzumu çatlattım’ mesajının ardından şimdi de İstanbul’dan yeni evlenecek çiftin balayı desteği istemesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesapları Türkiye’nin hemen hemen her şehrinden ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’da bir ilçe belediyesinde çalıştığını ifade eden bir kişi Nevşehir Belediyesine sosyal medyadan mesaj yazarak balayı için destek istedi. Destek isteyen çiftin mesajına Nevşehir Belediyesi’nin ise olumlu yanıt vermesi sosyal medyada kısa sürede beğenildi.

Sosyal medyada kiirmizikalem isimli kullanıcı mesajında, “Merhaba Nevşehir Belediyesi. Namını twetter’da çok duydum. Bende en az sizin kadar güzel İstanbul’un ilçe belediye personeliyim tanıştığıma memnun oldum. Hayırlı bir haberle geldim sana. Mayıs’ta evleniyorum nasipse. Balayında o güzel Kapadokya’ya gelmek istiyoruz. Ama malum fiyatlar malum. Bize bi destek çıksan. Valla öve öve bitiremem ben seni söz” yazdı. Nevşehir Belediyesi ise kiirmizikalem kullanıcısı tarafından gelen mesaja karşılık olarak ise, “ Kanka. Ahmet beyi ara bi ne yapabiliriz bakalım. Ayrıca Allah mesut bahtiyar etsin. Ve gelince belediyeye gel çayımız, tatlımız var. İkram edelim kanka” sözleriyle karşılık verdi.

Nevşehir Belediyesi ve kiirmizikalem isimli kullanıcısının mesajlaşmaları sosyal medyada kısa süre çok sayıda beğeni kazanması dikkatlerden kaçmadı.