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BAL Ligi ve 1.Amatör lig maçları seyircisiz oynanacak

TÜM TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA BÖLGESEL AMATÖR LİG VE 1.AMATÖR LİG MAÇLARI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK.

Nevşehir 13.03.2020, 15:15
BAL Ligi ve 1.Amatör lig maçları seyircisiz oynanacak
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Tüm Türkiye’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Bölgesel Amatör Lig ve 1.Amatör Lig maçları da seyircisiz oynanacak.

Türkiye’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında futbol maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Amatör Lig, 2.Amatör Lig maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında müsabakalar oynanmayacağı açıklandı.

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