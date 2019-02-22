Bakan Yardımcısı Aksu, Arı'ya destek için Nevşehir'e geliyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bir takım ziyaretler için yarın Nevşehir'e gelecek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'yı ziyaret ederek birlikte seçim çalışmalarına katılacak.



Aksu'nun Nevşehir'de esnaf ve bir dizi ziyaretler gerçekleştireceği ve Rasim Arı için vatandaşlardan destek isteyeceği belirtildi.