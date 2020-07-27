Bahçeşehir Kolejine Nevşehir’de Yoğun İlgi

Türkiye genelinden 23 öğrencimiz LGS ‘de tüm sorulara doğru cevap vererek elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çeken Bahçeşehir koleji, Nevşehir halkının da yoğun ilgisine mazhar oldu.

2020 - 2021 Eğitim öğretim sezonu için kayıtların devam ettiği Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü, gösterdikleri yoğun ilgi için Nevşehir halkına teşekkür etti.

Sınırlı sayıda kontenjanlarının kaldığını dile getiren okul idarecileri;

‘’ Siz de çocuğunuzun bir Dünya vatandaşı olmasını ve Bahçeşehir Kolejinin ayrıcalıklarından faydalanarak tam donanımlı bireyler olarak yetişmesini istiyorsanız Bahçeşehir Koleji aradığınız doğru adres.

Bizim için önemli olan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), STEM+A eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’dir. KÖM ile öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirliyoruz, öğrenme hızlarını tespit ediyoruz, kazanım eksikliklerini tam zamanlı belirliyoruz. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak her bir öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor. STEM+A eğitimi ile çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ise deneme sınavları ve benzer soru kitapçıkları ile yürütülen yoğun hazırlık programımız. Tüm bu çalışmalarımızla uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği ön yargısını ortadan kaldırmış olduk. Uzaktan eğitim ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla daha büyük bir başarı elde etti. Bunun kaynağı da bu üç kriterin yapay zekâ tabanlı Metodbox’a taşınmasıyla derinleştirilmesidir.’’ Dedi.