Bahçeşehir Koleji’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi 1. Sınıf Tanıtım Günleri Başladı

İlki dün gerçekleşen tanıtım günü organizasyonuna öğrenci ve velilerimiz tam katılım sağladı. Öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile buluştuğu anlarda heyecanları görülmeye değerdi.

Öğrencilerimiz öğretmenler eşliğinde okulu gezip bilgi edinirken, velilerimize de İlkokul Müdür Yardımcımız Ezgi Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleşen ilkokul tanıtım sunumları ile okul işleyişi ve eğitim öğretim akışı ile ilgili detaylı bilgi sahibi oldu.

Organizasyon sonunda öğrencilerimiz, öğretmenleri ile geçirdikleri keyifli anların ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu sürpriz hediyelerin sevincini aileleri ile paylaştı, organizasyon velilerimizden gelen iyi dilek ve temenniler ile son buldu. #Bahçeşehirli olmak bir ayrıcalıktır.