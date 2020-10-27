Bahçeşehir Koleji’inden Muhteşem "ATATÜRK ÇOCUKLARI" Şarkısı

Nevşehir Bahçeşehir Koleji ilkokul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri beğeni toplamaya devam ediyor.

Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği çocuklarımız bu kez "Atatürk Çocukları" şarkısı ile gönülleri fethettiler. Geleceğin Türkiye'sinin mimarları ile gurur duyuyor sürekli ve her dem haykırıyoruz: Ne mutlu Türk'üm diyene!