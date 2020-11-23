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Bahçeşehir Koleji’inde Uzaktan Eğitim Yakından Takip Dönemi Başladı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak ara tatil sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Nevşehir 23.11.2020, 10:11
Bahçeşehir Koleji’inde Uzaktan Eğitim Yakından Takip Dönemi Başladı
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Yüz yüze eğitimi aratmayacak şekilde başladığımız online eğitimimiz günde 9 saat ile hız kesmeden sürüyor.

Uzaktan eğitimin yakından takibinin tek adresi olan Bahçeşehir Koleji olarak, bu zorlu süreçte veli ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız.

Değişen dünyaya ayak uydurabilen bu büyük aileye katılmak ister misin?

Unutma başarı senin elinde...

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