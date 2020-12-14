Bahçeşehir Koleji’inde Online Toplantı Yapıldı

Kadri Güvenç tüm öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Online toplantıda öğretmenler de süreçle ilgili fikirlerini beyan ettiler.

Bahçeşehir Koleji olarak yaptığımız online eğitimle ilgili velilerden gelen dönütlerin çok olumlu olduğu belirtildi. Tüm öğretmenlerimizin büyük Bahçeşehir ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı mutlu olmaları da toplantıda konuşulan bir konuydu.

Toplantı iyi dilek ve temenniler ile ve mutlulukla sona erdi.

#bizbüyükbiraileyiz

#uzaktaneğitimyakındantakip