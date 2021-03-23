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Bahçeşehir Koleji Yönetici, Öğretmen ve Personel Alımı Yapacak
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü büyümeye ve gözde okul olmaya devam ediyor.
Nevşehir 23.03.2021, 10:50
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.
“Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yoğun ilgiyle kayıt dönemine devam eden Bahçeşehir Koleji; tüm branşlarda büyüyen aileye yeni eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarını bekliyor.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesinin kadrosunda yer almak istemez misiniz?