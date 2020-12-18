Bahçeşehir Koleji Tüm Türkiye Geneli Online Deneme Sınavı

Tüm öğrencilerin katılımına açık olan sınavda öğrenciler, Türkiye’de sınava giren tüm öğrenciler arasındaki yerini görebilecek.

www.bahcesehirkolejists.com adresinden sınava girecek olan öğrenciler evlerinde rahat bir şekilde sınavlarını yapabilme imkanına sahip olacaklar.

Tüm kademelerin sınavları saat 18:00'da başlayacak.

Hayal ettiğin geleceğe ve ulaşmak istediğin hedeflere doğru yerden başlamak senin tercihin.

Bahçeşehir Koleji "Online Deneme Sınavı" başvuruları başladı.