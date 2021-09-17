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Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Kadrosu Yeni Sezona Hazır
Nevşehir 17.09.2021, 11:34
Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadrosunu güçlendirerek, öğrencilerini çoğaltarak büyük bir heyecan ve özverili bir planlama ile başlamış bulunmaktadır.
Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitimin de değişmesi gerektiğinin bilincinde olan kurucular ve yöneticilerle geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla değil; 21. yüzyıl becerilerinin eğitimini erken yaştan itibaren sağlanan eğitimle ulaşmayı hedefliyoruz.
Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle…