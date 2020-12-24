Bahçeşehir Koleji Okula Hazırlık Testi (BOHT) İle İlkokula Hazırız!

Değerli velimiz,

Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Koleji tarafından New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin’in liderliğinde seçkin eğitimcilerin danışmanlığında hazırlanan Bahçeşehir Koleji Okula Hazırlık Testi (BOHT); güvenilir, objektif, başarısı kanıtlanmış bilimsel bir yöntemle çocukların kişisel gelişim durumlarını ve becerilerini ölçüyor.

BOHT ile ilkokula başlamaya hazırlanan çocukların becerileri ve kişisel gelişim durumları tespit edilerek eğitim hayatlarında başarılı bir başlangıç yapmaları sağlanıyor.

1. sınıfa başlamaya hazırlanan çocuklarınızın gelişiminde okula hazırbulunuşluk düzeyini tespit etmeye yarayan BOHT testi ile çocukların hem becerileri hem gelişim düzeyleri hakkında anne babalara rehberlik ederek ilkokula sağlıklı başlangıç yapmaları sağlanıyor.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak test güvenirliği yüksek “Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi”ne hepiniz davetlisiniz.