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Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Muhteşem 23 Nisan Şarkısı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak TBMM’nin açılışının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyor olmanın mutluluğu içindeyiz.
Nevşehir 23.04.2021, 17:48
Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutluyor ve nice bayramlara “Cumhuriyet ile” diyoruz.