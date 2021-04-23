Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Muhteşem 23 Nisan Şarkısı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak TBMM’nin açılışının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyor olmanın mutluluğu içindeyiz.

Nevşehir 23.04.2021, 17:48
Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden Muhteşem 23 Nisan Şarkısı
banner230

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir.

Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutluyor ve nice bayramlara “Cumhuriyet ile” diyoruz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@