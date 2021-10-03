Bahçeşehir Koleji Öğrencileri Bilim Gezilerine Devam Ediyor

Bilimin İzinde, Yerel İzler, Duyuların Keşfi Kulesi, Görme ve Algı, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Rezonans, Mars’la Yüzleşme ve El- Cezeri Mekanik Biliminin Öncüsü temalı sergileri ziyaret ettiler, atölye ve laboratuvar alanlarında eğitim programlarına katıldılar, planetaryumda film izleme ve astronomi eğitimi alma fırsatı yakaladılar. Bilim şovlarını izleyip bilim etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirdiler.

Nevşehir Bahçeşehir Koleji olarak çocukların bulunduğu her yerde onları bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştırmak ve buradan aldıkları keyif yardımıyla bilime olan ilgilerini arttırmak için onları her zaman destekleyeceğiz.