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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden 8. Sınıf Öğrencilerine LGS Öncesi Moral Yemeği
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8. Sınıf öğrencilerine LGS öncesi moral yemeği verdi. Öğrencilerin hem moral depoladığı hem de stres attığı yemek Harem Otel’de düzenlendi.
Nevşehir 02.06.2021, 13:00
Yemek öncesi Kampüs Müdürü Kadri Güvenç öğrencilerle kısa bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Tüm yıl emek verdiniz, çalıştınız ve artık sona yaklaştınız. Öğretmenlerimizin ve kurumumuzun desteği ile LGS’de çok iyi dereceler alacağınıza inancımız sonsuz. Hepinize sınavda başarılar diliyor ve emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum.”
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak sınav öğrencilerimize başarılar diliyoruz.