Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden 29 Ekim Mesajı

97. yılını idrak ettiğimiz bu kutlu günde bayram coşkusunu daha birçok yıl yaşamak en büyük temennimizdir. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına olan minnetimiz, sevgimiz, saygımız ve vefamız hiçbir zaman tükenmeyecektir. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olmaya ve bu devlete hayırlı evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz.

Nice bayramlara cumhuriyet ile...