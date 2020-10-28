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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden 29 Ekim Mesajı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü idarecileri, öğretmenleri ve personeli olarak herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutlarız.
Nevşehir 28.10.2020, 15:50
97. yılını idrak ettiğimiz bu kutlu günde bayram coşkusunu daha birçok yıl yaşamak en büyük temennimizdir. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına olan minnetimiz, sevgimiz, saygımız ve vefamız hiçbir zaman tükenmeyecektir. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olmaya ve bu devlete hayırlı evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz.