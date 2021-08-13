Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü‘nde Yaz Okulu Sona Erdi

Nevşehir’e yeni bir vizyon ve ilkleri getiren Bahçeşehir Koleji’nde yaz okulu sona erdi. Akademik derslerin yanı sıra spor ve sanat dersleri ile 05-14 yaş grubundaki öğrencilere bu yaz çok keyifli ve verimli geçti.

Yaz okulumuzda emeği geçen öğretmenlerimize ve bize inanıp evlatlarını emanet eden velilere teşekkürü bir borç biliyoruz. Bahçeşehir Koleji ile Nevşehir değişecek, Nevşehir gelişecek. 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunun açılmasını heyecanla bekliyoruz, güzel ve kaliteli eğitim anlayışımız ile yeniliklere devam ediyoruz.

Sen de Bahçeşehirli ol, sen de ayrıcalıklı ol!