Tüm öğretmenlere yönelik genel merkez tarafından organize edilen eğitimler ile hem yeni dönemin hazırlıkları hem de okulumuza yeni gelen öğretmenlerin oryantasyonu ve Bahçeşehir Kolejinin sistemi genel zümre başkanları tarafından anlatıldı.

Her kademe ve her zümre ayrı ayrı hizmet içi eğitimi alarak yeni döneme tam donanımlı başlamak için 15 günlük hizmet içi eğitimlere katılacaktır. Her şeyin eğitimle olacağına olan inancımız ile geleceğin eğitimi için çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz.