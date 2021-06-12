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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 8. Sınıflara Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8. Sınıf öğrencileri yeni normale uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde mezuniyetlerini gerçekleştirdi.
Nevşehir 12.06.2021, 11:26
Öğrencilerini liseye gönderen idareci ve öğretmenlerin gururları gözlerinden okundu.
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç: “Bugün 8. Sınıflarımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün izinden ayrılmadan gidecekleri yollarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yolunuzun ve bahtınızın açık olması en büyük temennimiz.” diyerek öğrencilerini gururla bir üst kademeye göndermenin sevincini yaşadı.
“Bütün ümidimiz gençliktedir.”