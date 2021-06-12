Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 8. Sınıflara Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Öğrencilerini liseye gönderen idareci ve öğretmenlerin gururları gözlerinden okundu.

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç: “Bugün 8. Sınıflarımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün izinden ayrılmadan gidecekleri yollarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yolunuzun ve bahtınızın açık olması en büyük temennimiz.” diyerek öğrencilerini gururla bir üst kademeye göndermenin sevincini yaşadı.

Tüm mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu yineliyoruz.

“Bütün ümidimiz gençliktedir.”