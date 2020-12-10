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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Velilerinden Mesaj Var...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü velilerinden bu zorlu tecrit günlerinde eğitim öğretimde online süreci çok iyi yürüten okulumuza minnet ve teşekkür mesajları geldi.
Nevşehir 10.12.2020, 15:26
Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından, idarenin uyguladığı özenli planlamadan ve rehberlik servisinin sıkı takibinden çok memnun olan velilerimizin mesajlarından onur duyduk.
Biz de evlerini bize açan ve Bahçeşehir Koleji ailesinin bir üyesi olan velilerimize müteşekkiriz.
Uzak da olsak her zaman yakından takipteyiz...