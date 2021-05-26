Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent ERASLAN’ı ağırladı

Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitim yaklaşımlarıyla ilgili bilgi veren Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın kampüslerini ziyareti dolayısıyla mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Köklü bir eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji dijital eğitime 20 yıl önce başladı. 12 yılı aşkın süredir de bu konuda büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz.

Pandemi döneminde dijital eğitim altyapımızın gücüyle eğitimi kesintisiz olarak sürdürdük. Üç yıldan bu yana kullandığımız Metodbox uygulamasıyla dijital eğitimde fark yaratıyoruz. Metodbox’ta konu anlatımlarının yanı sıra test ve sınavlarla birlikte öğrencilerimizin performans ortalamasını Türkiye genelinde ölçüyoruz. Böylece öğretmenlerimize de sağlıklı veri sunuyoruz. Dijitalde başarıyla devam eden ölçme değerlendirme uygulamalarımız sayesinde öğrencilerimiz, öğrenme eksikliklerini gidererek hedeflerine ulaşıyorlar.

Metodbox başta olmak üzere dijital eğitimimizin tüm unsurlarını bugün kampüsümüze davet ettiğimiz değerli akademisyen Prof. Dr. Levent Eraslan’a anlattık. Sayın Eraslan da yeni çağın eğitim öğretim uygulamalarına dair görüş ve bilgilerini bizlerle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

“Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitimde Lider”

Bahçeşehir Kolejinin Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Levent Eraslan, Nevşehir Kampüsü’nü ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Eraslan sözlerine şöyle devam etti: “SODİMER olarak Bahçeşehir Kolejiyle dijital eğitime dair iş birliklerimiz var. 21-22 Mayıs’ta Bahçeşehir Koleji ve SODİMER iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar’ zirvesi, Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitim çıktılarının Türkiye genelindeki tüm öğretmenlere ulaşmasına vesile oldu. Yüz yüze eğitim yerine evlerde uzaktan eğitim süreçlerine girdik.

Ülkemizde bir anda başlayan bu süreç mesafe aldı, ilerledi. EBA sistemleriyle beraber çeşitli özel öğretim kurumları da bu süreçte performans sergilediler. Bunlardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü. Bahçeşehir Koleji tarafından geliştirilen Metodbox, Metodbox Junior uygulamaları bu süreçte çok önemli.” Prof. Dr. Levent Eraslan ayrıca Nevşehir Valisi İnci Sezer, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar ile görüşmeler yaptı.