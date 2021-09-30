Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Öğrencileri Her Zaman Bilimin Yolunda İlerliyor
Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 7 ve 8. sınıf öğrencileri için hem keyifli hem de meraklarını giderecek, bilime karşı olan ilgilerini artıracak verimli bir gün oldu.
Nevşehir 30.09.2021, 11:22
Öğrencilerimiz, Bilimin İzinde, Yerel İzler, Duyuların Keşfi Kulesi, Görme ve Algı, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Rezonans, Mars’la Yüzleşme ve El- Cezeri Mekanik Biliminin Öncüsü temalı sergileri ziyaret etti, atölye ve laboratuvar alanlarında eğitim programlarına katıldı, planetaryumda film izleme ve astronomi eğitimi alma fırsatı yakaladı. Bilim şovlarını izleyip bilim etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirdiler.