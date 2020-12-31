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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Müdürü Kadri Güvenç'ten yeni yıl mesajı var:
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Güvenç yaptığı açıklamada: "Yeni bir yıl var kapımızda, 2021 yılına girmek üzere olduğumuz şu günlerde tüm dileklerinizi gerçekleştirebileceğiniz gücü kendinizde bulmanızı dilerim.
Nevşehir 31.12.2020, 12:37
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak 2021 yılında en önemli hedefimiz, yaşadığımız bu güzel şehre iyi hizmetler getirmek, şehrin evlatlarını başarılı bir şekilde yetiştirmek. Bu vesile ile herkesin yeni yılını kutluyorum ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.