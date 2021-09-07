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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Lise Kademesinde Yurt Dışı Sunumu...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise kademesinde İngilizce zümre başkanı Gülbahar Günbattı lise öğrencilerine yabancı diller ile ilgili sunum yaptı.
Nevşehir 07.09.2021, 09:27
Erasmus+, E-twinnig, MUN gibi projelerin işleyişini anlatan Günbattı, geçen senelerde yapılan projelerden bahsetti. 202-2021 eğitim-öğretim yılında e-twinning projemiz işe kalite ödülü aldığımızın müjdesini de veren hocamız, projede yer alan 28 öğrencimize sertifikalarını takdim etti. Projelere verdiği desteklerden dolayı ve emeklerinden dolayı Gülbahar Günbattı’ya lise müdür yardımcısı Gökçen Karataş da bir teşekkür belgesi verdi ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Bahçeşehir Koleji ile dünyaya açılmaya ne dersin? Seni de ailemize bekliyoruz.