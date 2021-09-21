Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA Takımı Colibri UAV, İstanbul’da

Çalışmalarını sergileyen öğrencilerimiz ve danışman öğretmenimiz diğer gruplarla da iş birliği içinde yepyeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Standımıza yoğun bir ilgi görmenin ve minik öğrencilerin ziyaretinin güzelliklerini yaşıyor ve değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilen ve teknolojiyi doğru kullanabilen öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz.

Sen de Bahçeşehirli olmanın farkını yaşamak için bize katıl!