Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 6. Sınıf Öğrencileri "Avanos Hayvan Barınağı"Na Bir Ziyaret Gerçekleştirildi

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 6. sınıf öğrencilerinin başlatmış olduğu hayvan dostlarımıza gıda desteği için "Avanos Hayvan Barınağı"na bir ziyaret gerçekleştirildi.

6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen ziyarete Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ev sahipliği yaptı. Bu güzel etkinliği yapmış olmanın ve hayvan dostlarımıza yardım etmiş olmanın mutluluğunu paylaşan öğrencilerimize teşekkür eden Alper İbaş'a biz de nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimiz ile gurur duyduğumuzu belirmek istiyoruz. Sen de büyük ve yardımsever ailemize katılmak ister misin?