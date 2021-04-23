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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı
Online yapılan kutlamada uzakta olsak da kalplerimizin bir arada olması bizi birbirimize daha da kenetledi.
Nevşehir 23.04.2021, 13:20
Geleceğin aydınlık yüzü olan öğrencilerimizin hazırladıkları etkinlikleri izlerken Bahçeşehir Nevşehir ailesi olarak gurur ve mutluluk duyduk. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve kıymetli velilerimizin katılımı ile bir şölene dönen kutlamalarımızda 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andık.