Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

Geleceğin aydınlık yüzü olan öğrencilerimizin hazırladıkları etkinlikleri izlerken Bahçeşehir Nevşehir ailesi olarak gurur ve mutluluk duyduk. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve kıymetli velilerimizin katılımı ile bir şölene dönen kutlamalarımızda 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andık.

Ve hep bir ağızdan “Nice bayramlara Cumhuriyetle” dedik.