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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2021 LGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Zirvede...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak 2021 LGS yerleştirme sonuçlarına göre %100 yerleşme başarısıyla zirvedeyiz. Öğrencilerimizin %65’i Fen liselerine, %35’i ise seçkin Anadolu liselerine yerleşmeye hak kazandı.
Nevşehir 27.07.2021, 10:54
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç:” Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum ve bu zorlu süreçte emeklerini hiç esirgemeyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. %65 Fen Lisesi ve %35 Anadolu lisesine yerleşme oranıyla Nevşehir’de ilk yılımızda büyük işler başardık.
Biz takip değil, öncülük ederiz.
Sen de Bahçeşehir Koleji ile öncülük etmeye hazır mısın?