Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2021 LGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Zirvede...

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç:” Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum ve bu zorlu süreçte emeklerini hiç esirgemeyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. %65 Fen Lisesi ve %35 Anadolu lisesine yerleşme oranıyla Nevşehir’de ilk yılımızda büyük işler başardık.

Tüm mezun öğrencilerimizin lise seçimi yine Bahçeşehir Fen ve Anadolu liseleri oldu. 8. sınıftan mezun öğrencilerimiz “Eğitimde dünya markası” olan Bahçeşehir Koleji’nde eğitimlerine devam etmeye karar verdi. Öğrencilerimizi, değerli ailelerini ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

Biz takip değil, öncülük ederiz.

Sen de Bahçeşehir Koleji ile öncülük etmeye hazır mısın?