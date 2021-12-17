Bahçeşehir Koleji Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı Ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Nevsehir Kampüsü kariyer söyleşileri kapsamında bu hafta Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji lise Karem olarak düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri" kapsamında bu hafta Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ağırlayacağız. Öğrencilerimiz ile kariyer yolculuğunu paylaşacak olan Mehmet Savran'ı ağırlamaktan onur duyacağız.