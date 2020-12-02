Bahçeşehir Koleji'nde Online Eğitim Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin motivasyonu için derslerimizi sürekli kalıcı hale getirecek yöntemler buluyoruz.

Hem eğleniyor hem öğreniyor hem de bu zorlu süreci birlikte atlatıyoruz.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak her zaman öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olacağız ve güzel günler için çalışacağız.