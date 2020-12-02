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Bahçeşehir Koleji'nde Online Eğitim Hız Kesmeden Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü günde 9 saat ile yüz yüze eğitimi aratmayacak şekilde planlanan online eğitimimizde öğrencilerimizi akşamları da kontrol ediyor ve her gün soru çözümü saatimiz ve etütlerimiz ile uzaktan eğitimi yakından takip ediyoruz.
Nevşehir 02.12.2020, 14:27
Bunun yanı sıra öğrencilerimizin motivasyonu için derslerimizi sürekli kalıcı hale getirecek yöntemler buluyoruz.
Hem eğleniyor hem öğreniyor hem de bu zorlu süreci birlikte atlatıyoruz.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak her zaman öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olacağız ve güzel günler için çalışacağız.