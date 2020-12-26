Bahçeşehir Koleji'nde Meslek Uzmanları Semineri

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden "Meslek Uzmanları ile Online Seminerler" kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat Semineri...

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat'ın "Z Kuşağında (Toplum 5.0'da) Ebeveyn Olmak" adlı semineri 26 Aralık Cumartesi günü velilerimize yapılacaktır.

Geleceğin meslekleri ve değişen dünyada yer alan meslekleri anlatacak olan Eğitim Yazarı Turgay Polat, velilerimizi her yönüyle aydınlatmaya geliyor.

Bahçeşehirli olmanın ve ayrıcalıklara sahip olmanın tam vakti, sen de bize katıl!

Unutma başarı senin tercihin!