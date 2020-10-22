Bahçeşehir Koleji'nde İlkokul Veli Toplantıları Başladı

2, 3, ve 4. sınıflarımızda yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeni normale uygun bir biçimde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 2/A ve 3/A sınıfımızın 2020-2021 eğitim- öğretim yılı “1. Bireysel Veli Bilgilendirme ve Branş Öğretmenleri Tanıtım Toplantısı” yapıldı.

Velilerimiz hem sınıf hem de branş öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunarak yeni normale uygun eğitim öğretim döneminden beklentilerini dile getirdiler.