Bahçeşehir Koleji'nde 1. Sınıf Velileri Online Toplantıda Buluştu

Online yapılan veli toplantılarımız da velilerimize okuma-yazma sürecine hızlı geçiş yapmamızın, günlük 8 saat olarak gerçekleşen uzaktan eğitimde işimizi ciddi şekilde kolaylaştırdığı üzerinde duruldu.

Öğrencilerimizin tamamının okuyor olmasının verdiği mutluluk ile velilerimiz ilkokul müdür yardımcımız Ezgi Demir’e uzaktan eğitimde yakından takip için memnuniyetleri dile getirip Bahçeşehir ailesine teşekkürlerini ilettiler; bizler de velilerimize toplantımıza göstermiş oldukları ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.