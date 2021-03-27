Bahçeşehir Koleji “Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşisi” Konuk Rektör Aktekin

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü kariyer söyleşisi ile öğrencilerinin ufkunu açmaya devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilerimiz ile kariyer söyleşisi yapmak üzere okulumuza teşrif edecek.

Kariyer söyleşileri ile öğrencilerimize yön veren seminerlerimize bu hafta Prof. Dr. Semih Aktekin ile devam edeceğiz. Semih hocamızın eğitim kariyerinden ve başarılarından ilham alacak öğrencilerimiz, kariyer hedeflerine bir yenisini daha ekleyecek.

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