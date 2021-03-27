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Bahçeşehir Koleji “Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşisi” Konuk Rektör Aktekin
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü “Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşisi” yapmaya devam ediyor.
Nevşehir 27.03.2021, 16:28
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü kariyer söyleşisi ile öğrencilerinin ufkunu açmaya devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilerimiz ile kariyer söyleşisi yapmak üzere okulumuza teşrif edecek.
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