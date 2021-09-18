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Bahçeşehir Koleji Lise Kadrosu Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Damgasını Vurmaya Hazır
Bahçeşehir Koleji Lise kademesi 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadrosunu güçlendirerek, öğrenci sayısını artırarak büyük bir heyecan ile başladı.
Nevşehir 18.09.2021, 15:38
Değişen dünya düzenine ve gelişen teknolojiye uygun eğitim ve etkinlikleri ile öğrencilerini 21. yy becerileri ile yetiştirmeye başlayan ve bu yolda kararlı olan Bahçeşehir Koleji, eğitim anlayışı ile Nevşehir’e yeni bir vizyon getirdi.
Bahçeşehir Koleji ailesine katılmak ve Bahçeşehirli olmak için acele edin. Unutmayın başarı sizin elinizde...