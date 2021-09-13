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Bahçeşehir Koleji Lise Kadrosu İle 11. Sınıf Velileri Tanıtım Toplantısında Buluştu

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise kadrosu ile 11. Sınıf velilerimiz tanıtım toplantısında buluştu.

Nevşehir 13.09.2021, 11:09
Bahçeşehir Koleji Lise Kadrosu İle 11. Sınıf Velileri Tanıtım Toplantısında Buluştu

Tanıtım programı sayesinde Bahçeşehir Koleji'nde yaşam kuralları, eğitim teknolojilerinden stoys ve metodbox gibi uygulamaların kullanımı ve yabancı dil eğitiminin içeriği hakkında bilgi sahibi olan velilerimiz, öğrencimizi nasıl bir sürecin beklediğini bu toplantıdan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarına aktararak biz öğretmenlerine çok büyük bir destek sağladı.

Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Sen de bize katıl sen de Bahçehirli olmanın farkını yaşa!

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