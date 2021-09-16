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Bahçeşehir Koleji İlkokul Kademesi Gücüne Güç Kattı

Nevşehir Bahçeşehir Koleji İlkokulu yeni eğitim öğretim yılında kadrosuna alanında uzman, Bahçeşehir’in kendini yenileyen ve geliştiren vizyonuna sahip yeni yüzler katarak daha da güçlü bir şekilde başladı.

Nevşehir 16.09.2021, 13:30 20.09.2021, 08:32
Bahçeşehir Koleji İlkokul Kademesi Gücüne Güç Kattı

Gelişim çok yönlü ve bir bütündür anlayışına sahip ilkokul kadromuz çeşitli branş dersleriyle, deneyimli, dinamik öğretmenleriyle bu yıl da fark yaratacak.

Her geçen yıl büyüyen Bahçeşehir ailesi olarak sizi de bu başarıya davet ediyoruz.

Unutmayın Başarı Sizin Tercihiniz.

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