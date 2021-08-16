Bahçeşehir Koleji Geleceğin Eğitimine Yön Verenler Zirvesi ile Yine Zirvede...

Tüm kampüslerin genel müdürleri ile yapılan toplantıda BUEK Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yaptıkları konuşmalar ile geleceğe yön veren eğitim sistemini anlattılar ve Türkiye’nin en donanımlı idarecilerine yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilediler. Sen de bu büyük aileye katıl, sen de büyük ol!