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Bahçeşehir Koleji Başkan Arı’yı Ziyaret Etti
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA(İnsansız Hava Aracı) takımı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir 04.12.2020, 23:48
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA takımı, Başkan Rasim Arı’yı ziyaret etti ve projelerinden bahsetti. İHA’nın şu anki önemi ve gelecekteki yeri hakkında fikir alışverişi yapan heyet, Başkan Rasim Arı’nın misafirperverliğinden ve yardımlarından dolayı müteşekkir oldu.
Bizler de Bahçeşehir ailesi olarak Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkürlerimizi sunuyor, desteklerinden dolayı minnettarlığımızı iletiyoruz.
Ziyaret, başarı ve iyi dilekler ile sona erdi.