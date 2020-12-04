Bahçeşehir Koleji Başkan Arı’yı Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA takımı, Başkan Rasim Arı’yı ziyaret etti ve projelerinden bahsetti. İHA’nın şu anki önemi ve gelecekteki yeri hakkında fikir alışverişi yapan heyet, Başkan Rasim Arı’nın misafirperverliğinden ve yardımlarından dolayı müteşekkir oldu.

Gençlere yön veren nasihatleri ve güveni ile İHA takımının sevgisini ve saygısını bir kez daha kazanan Arı, her zaman gençlerin ve Nevşehir için yapılacak projelerin yanında olduğunu belirtti.

Bizler de Bahçeşehir ailesi olarak Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkürlerimizi sunuyor, desteklerinden dolayı minnettarlığımızı iletiyoruz.

Ziyaret, başarı ve iyi dilekler ile sona erdi.