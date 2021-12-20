Bahçeşehir Koleji Atletizm Takımı Başarıya Doymuyor

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğrencilerinden Ömer Efe Kantemiz ve Mert Hanifi Odacı 30 Aralık 2021 tarihinde Adana'da yapılacak olan atletizm final müsabakasında ilimizi temsil etmeye hak kazanmışlardır. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve bölgesel projeler kapsamında 17 Aralık 2021 Cuma günü Bursa'da düzenlenen“ U14 - U16 ve U18 yaş gruplarında bölgesel il, ilçe takımları ve kulüpler Kros Ligi” yarışmalarında yarı final müsabakasında Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 10. sınıf öğrencilerinden Süleyman Yılmaz ferdi yarışta 2. olmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.