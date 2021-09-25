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Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nda Veli Toplantısı Yapıldı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu’nda 4 yaş velileriyle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Nevşehir 25.09.2021, 14:11
Anaokulu Müdür Yardımcısı Ezgi Kadıoğlu'nun Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi Eğitim anlayışını ve öğretmen kadrosunu tanıttığı toplantı, Anaokulu Psikoloğu Kübra Yanarateş'in velilerimize bilgilendirme yaptığı sunumla sonlandırıldı. Velilerimizin yüksek katılımıyla gerçekleştirilen toplantı için teşekkürlerimizi iletiyoruz.