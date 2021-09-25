Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nda Veli Toplantısı Yapıldı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu’nda 4 yaş velileriyle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Nevşehir 25.09.2021, 14:11
Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nda Veli Toplantısı Yapıldı

Anaokulu Müdür Yardımcısı Ezgi Kadıoğlu'nun Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi Eğitim anlayışını ve öğretmen kadrosunu tanıttığı toplantı, Anaokulu Psikoloğu Kübra Yanarateş'in velilerimize bilgilendirme yaptığı sunumla sonlandırıldı. Velilerimizin yüksek katılımıyla gerçekleştirilen toplantı için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Sen de Bahçeşehirli olmak için bize katıl!

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@