Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nda Veli Toplantısı Yapıldı

Anaokulu Müdür Yardımcısı Ezgi Kadıoğlu'nun Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi Eğitim anlayışını ve öğretmen kadrosunu tanıttığı toplantı, Anaokulu Psikoloğu Kübra Yanarateş'in velilerimize bilgilendirme yaptığı sunumla sonlandırıldı. Velilerimizin yüksek katılımıyla gerçekleştirilen toplantı için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

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