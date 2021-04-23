Bahceşehir Koleji Anaokulu'nda 23 Nisan Coşkusu

Öğretmenleriyle hazırladıkları danslar ve ardından oynadıkları fiziksel koordinasyon oyunları ile doyasıya eğlenen çocuklarımız, açık havanın tadını çıkararak harika bir gün geçirdi.

Hafta boyunca günün anlam ve önemini vurgulayan sınıf içi etkinliklerini de minik bir sergiyle gösterme imkânı bulan öğrencilerimiz Atalarına olan sevgilerini bir kez daha perçinledi.