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Bahceşehir Koleji Anaokulu'nda 23 Nisan Coşkusu
Anaokulu öğrencilerimiz TBMM’nin açılışı olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı harika bir şenlikle kutladı.
Nevşehir 23.04.2021, 10:51 23.04.2021, 10:52
Öğretmenleriyle hazırladıkları danslar ve ardından oynadıkları fiziksel koordinasyon oyunları ile doyasıya eğlenen çocuklarımız, açık havanın tadını çıkararak harika bir gün geçirdi.
Hafta boyunca günün anlam ve önemini vurgulayan sınıf içi etkinliklerini de minik bir sergiyle gösterme imkânı bulan öğrencilerimiz Atalarına olan sevgilerini bir kez daha perçinledi.