Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kademesinde Veli Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu kademesinde veli toplantısı gerçekleştirildi.

Nevşehir 21.01.2021, 14:46
Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kademesinde Veli Toplantısı Gerçekleştirildi.
banner230

Yeni normale uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda; bir dönem boyunca öğrencilerimizin katettiği gelişim süreçleri değerlendirildi.

"Mutlu çocuk, mutlu okul" anlayışıyla yürütülen sürecin aynı şekilde veli dönüşleriyle yansıyor olmasının gururuyla toplantı sonlandırıldı.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@