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Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kademesinde Veli Toplantısı Gerçekleştirildi.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu kademesinde veli toplantısı gerçekleştirildi.
Nevşehir 21.01.2021, 14:46
Yeni normale uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda; bir dönem boyunca öğrencilerimizin katettiği gelişim süreçleri değerlendirildi.
"Mutlu çocuk, mutlu okul" anlayışıyla yürütülen sürecin aynı şekilde veli dönüşleriyle yansıyor olmasının gururuyla toplantı sonlandırıldı.