Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kademesinde Veli Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yeni normale uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda; bir dönem boyunca öğrencilerimizin katettiği gelişim süreçleri değerlendirildi.

"Mutlu çocuk, mutlu okul" anlayışıyla yürütülen sürecin aynı şekilde veli dönüşleriyle yansıyor olmasının gururuyla toplantı sonlandırıldı.