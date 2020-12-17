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Bahçeşehir Koleji Anaokulu İle Çocuklarınız Hayata ve İlkokula Hazır
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu ile çocuklarınız hayata ve ilkokula hazır...
Nevşehir 17.12.2020, 11:15
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu, pandemiye uygun geniş sınıfları, büyük oyun alanları ve erken çocukluk dönemi eğitiminde fark yaratan uygulamalarıyla çocukları hem hayata hem de ilkokula hazırlıyor.
Sterilizasyon işleminin sıkça yapıldığı; maske, mesafe ve hijyene çok önem veren okulumuzda öğrencilerimizi her gün HES kodu uygulaması ile okula alıyor ve önce evlatlarımızın sağlığını düşünüyoruz.
Sen de bu aileye katıl, sen de Bahçeşehir ayrıcalığını yaşa!