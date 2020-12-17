Bahçeşehir Koleji Anaokulu İle Çocuklarınız Hayata ve İlkokula Hazır

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu, pandemiye uygun geniş sınıfları, büyük oyun alanları ve erken çocukluk dönemi eğitiminde fark yaratan uygulamalarıyla çocukları hem hayata hem de ilkokula hazırlıyor.

Sterilizasyon işleminin sıkça yapıldığı; maske, mesafe ve hijyene çok önem veren okulumuzda öğrencilerimizi her gün HES kodu uygulaması ile okula alıyor ve önce evlatlarımızın sağlığını düşünüyoruz.

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Anaokulu erken çocukluk döneminde fark yaratan ve çocukları hayata mutlu ve umutlu bir şekilde hazırlayan bir anaokuludur.

Sen de bu aileye katıl, sen de Bahçeşehir ayrıcalığını yaşa!