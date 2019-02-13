Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, İlçe Kaymakamları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İstanbul-Bağcılar Yeşilay Cemiyeti Şubesi Başkanı Mustafa Aslan, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumlarının müdürleri ve ilgili personelleri katıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında; 19 Aralık 2018 tarihli bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurul Toplantı Kararlarının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı; İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2018 yılı ve bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin sunumu ve kurumlar tarafından 1 Eylül-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumlarını gerçekleştirmesi ile devam etti.

Daha sonra İstanbul-Bağcılar Yeşilay Cemiyeti Şubesi Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 2019-2020 yılı hedeflerini, uyuşturucu ve tütün ile ilgili ülke genelinde yapılan çalışmalar, mücadele teknikleri, Yeşilay kulüplerinin faaliyetleri, toplumsal ve bireysel çalışmalarını sunu ile örnekler vererek, anlattı.

Sunumların yapıldığı toplantıda, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaların genel durumu anlatılarak, Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta ele alındı ve yapılması planlanan konular görüşüldü.

Vali Aktaş, 18 yaş altı bireylere tütün satışı yapan işletmelere yönelik uyarılar yapılması ve bu konuda mücadeleye ağırlık verilmesi ile ilgili kurumlara talimatını yineledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, görüş ve önerilerle son buldu.