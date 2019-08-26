Bağcı Kavak kasabasının kaderini değiştirecek

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz hafta içerisinde kasabada yıllardır yapılması beklenen çalışmayı başlatan, depo yollarını kilitli parke taşıyla döşemeye başlayan Kavak Belediyesi önümüzdeki günlerde kasabanın kaderini değiştirecek bir büyük projeye daha imza atmanın hazırlıkları içerisinde.

Belediyenin de içerisinde yer aldığı kasaba meydanını rahatlatacak, trafiği çok ciddi manada yeniden düzenleyecek olan yeni belediye binası çalışmalarını sürdüren Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda.

Daha önce kasabada bulunan taşıyıcılar kooperatifinin faaliyet gösterdiği alanda inşa edilmesi beklenen yeni belediye binası hem kasabaya yepyeni, modern bir bina kazandırırken, hem de içerisinde yer alacak sosyal ünitelerle belediye hizmetlerinin halka daha etkin ulaştırılmasına da zemin sağlayacak.