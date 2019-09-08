Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluştu

Nevşehir Merkez Alibey Camii’nde Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen “Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğine birçok kişi çocukları ile birlikte katıldı.

Sabah namazı öncesi cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kısa sureler okundu. Sabah namazının kılınmasının ardından, kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi, büyüklerin küçüklere örnek olunması, camilerde çocuk cıvıltılarının artması amacıyla böyle bir etkinlik tertiplendiğini belirten İl Müftüsü Yakup Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ve akabinde de okunan Hatm-i Şeriflerin duasını yaptı.

Vali İlhami Aktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

Etkinliğe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve oğlu Ahmet Aktaş, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Cihannüma Derneği Nevşehir Temsilcisi Ersin Doğan, Din görevlileri, STK temsilcileri, babalar ile çocukları katıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2019, 22:41