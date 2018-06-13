Ayvalı-Bahçeli köprüsü açılışı ve iftar programı

İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan Ayvalı-Bahçeli köprüsü açılışı gerçekleştirilerek 1200 kişiye iftar yemeği verildi.
Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklımada "Ürgüp/ Ayvalı-Bahçeli köylerimiz arasında hizmete açtığımız köprümüzde sadece yolları değil, gönülleri de birleştirdik. İftarın sevincini hemşerilerimizle paylaştık. Bizim işimiz, sevgi ve merhamet diyarı Kapadokya’mızda gönüller yapmaktır. “Gönüllerin partisi de AK PARTİ’dir.”‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Ürgüp/ Ayvalı-Bahçeli köylerimiz arasında hizmete açtığımız köprümüzle sadece yolları değil, gönülleri de birleştirdik. AK kadrolar söz verdi mi yapar. 24 Haziran’da da Cumhur İttifakına, Sn @RT_Erdogan’a destek vermenizle milletimiz kazanacak." dedi