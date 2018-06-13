Ayvalı-Bahçeli köprüsü açılışı ve iftar programı

İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan Ayvalı-Bahçeli köprüsü açılışı gerçekleştirilerek 1200 kişiye iftar yemeği verildi.

Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklımada "Ürgüp/ Ayvalı-Bahçeli köylerimiz arasında hizmete açtığımız köprümüzde sadece yolları değil, gönülleri de birleştirdik. İftarın sevincini hemşerilerimizle paylaştık. ‬‪Bizim işimiz, sevgi ve merhamet diyarı Kapadokya’mızda gönüller yapmaktır. ‬‪“Gönüllerin partisi de AK PARTİ’dir.”‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Ürgüp/ Ayvalı-Bahçeli köylerimiz arasında hizmete açtığımız köprümüzle sadece yolları değil, gönülleri de birleştirdik. AK kadrolar söz verdi mi yapar. 24 Haziran’da da Cumhur İttifakına, Sn @RT_Erdogan’a destek vermenizle milletimiz kazanacak." dedi