AVVA Nevşehir Nissara AVM'de açılıyor

Erkek giyimin değerli markalarından AVVA, koleksiyonunun en özel, hem rahat, hem şık modelleri ile Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezinde 4 Şubat 2019 Pazartesi günü açılıyor.

Erkek giyimine yeni bir anlayış getirerek moda dünyasında iddialı bir çıkış yapan AVVA, genç, sofistike, güncel ve özgün çizgisiyle çok kısa sürede stil sahibi erkeklerin ruhunu yansıtan farklı bir moda dili oluşturdu.

AVVA, dünya modasında bir Türk markası olarak beğeni toplamaya devam ederken, özgün tasarımları ve kalite anlayışıyla, kısa zamanda Türkiye tekstil sektörünün de en önemli markalarından biri oldu.

Bugün Almanya, Romanya, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Suriye ve Libya’da mağazaları olan, Amerika’da 600’ün üstünde satış noktası bulunan, 120 ülkede tescillenmiş bir marka konumuna gelen AVVA, dünya genelinde 4 binin üzerinde noktada moda severler ile buluşuyor.

AVVA Nevşehir 4 Şubat 2019 Pazartesi günü Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezinde açılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 00:12